Fedriga, investimenti esteri strategici per sviluppo territori

TRIESTE, 09 APR - "Gli investimenti esteri sono strategici per lo sviluppo del nostro Paese". Lo ha ribadito il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, alla seconda giornata di "Selecting Italy - Attrazione investimenti esteri e catene regionali del valore", facendo il punto sull'andamento dei lavori. "Sosteniamo l'innovazione - dichiara Fedriga - e le opportunità delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale che aumenta la produttività, ma utilizziamola in modo responsabile e a vantaggio delle politiche pubbliche nei territori. Le idee di Selecting Italy intendiamo realizzarle. E nel corso dell'ultimo anno abbiamo lavorato sulla piena sinergia Stato-Regioni e sulle opportunità di una governance più efficace agli ecosistemi territoriali", ha puntualizzato. Due i focus: sugli Stati Uniti e il Giappone. Oggi è stato concretizzato anche il dialogo con la potente National Italian American Foundation (NIAF) con la firma di un Protocollo di intesa, che porterà anche ad un maggiore coordinamento con le comunità di Italiani presenti negli Stati Uniti. Inoltre, "con gli Stati Uniti sviluppiamo i contenuti previsti nell'accordo con il Transatlantic Investment Committee (TIC), che rafforza i co-investimenti e il partenariato pubblico-privato, consolidando i rapporti commerciali e di investimento tra Italia e Stati Uniti", ha detto Fedriga. E' stata poi avviata una collaborazione con il ministero degli Affari esteri e la regia del MIMIT per una "maggiore strutturazione delle attività, a partire dall'organizzazione e partecipazione il 24 ottobre all'iniziativa Italy-US Tech Business & Investment Matching". All'altro focus, con il Giappone, hanno contribuito gli ambasciatori in Giappone, Gianluigi Benedetti, Mario Vattani, Commissario per l'Italia per EXPO 2025 OSAKA, e quello Straordinario e Plenipotenziario del Giappone in Italia, Suzuki Satoshi, che rafforza la partnership politica tra Italia e Giappone. I buoni rapporti bilaterali di Partenariato Strategico sono stati sostenuti con l'intesa sancita lo scorso anno, a cui è seguita a Tokyo la firma di un documento congiunto sulla cooperazione economica, industriale e tecnologica tra Italia e Giappone in settori come intelligenza artificiale, semiconduttori, biotecnologie, tecnologie quantistiche. L'interscambio bilaterale è sempre in crescita con ampi margini in settori ancora poco esplorati. E l'EXPO del 2025 è una vetrina importante per gli investimenti e infatti la Conferenza delle Regioni, lo scorso 4 marzo, ha approvato l'Accordo di Collaborazione ai fini della partecipazione delle Regioni italiane all'EXPO 2025 OSAKA. "Siamo molto fieri - ha concluso Fedriga - che una idea scaturita proprio grazie ad uno dei Tavoli dello scorso anno si sia tradotto in realtà" e ha ringraziato il ministro Zangrillo e la Presidente Severino, che interverranno nel pomeriggio.