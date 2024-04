Fedriga incontra Valditara, al centro il G7 Istruzione a Trieste

TRIESTE, 04 APR - "Tra i temi affrontati con il ministro, il prestigioso appuntamento del G7 sull'istruzione previsto il prossimo giugno a Trieste, che rappresenta un momento importante di confronto a livello internazionale e che vedrà come protagonista l'Italia e la nostra regione. Per questo lavoreremo in sinergia con l'apparato statale affinché questo evento produca elementi di nuovo slancio". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine dell'incontro con il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tenutosi oggi a Roma. Come ha sottolineato Fedriga, la scelta del Fvg e di Trieste in particolare per ospitare l'evento trova le sue ragioni anche nel patrimonio in termini di istituti scientifici e di ricerca che operano sul territorio, "dando linfa a molteplici percorsi di alta formazione". Con Valditara - riporta una nota della Regione Fvg - Fedriga ha poi affrontato l'argomento degli Istituti tecnici superiori (Its), "esempio virtuoso in Friuli Venezia Giulia in quanto realtà capaci di formare figure professionali specializzate sempre più richieste dal mercato del lavoro, con elevati indici di occupazione post diploma". Inoltre il governatore ha ricordato al ministro il percorso avviato dalla Regione per una maggiore autonomia sulla scuola a beneficio di studenti e docenti. Infine - conclude la nota - anche in veste di presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga ha illustrato al ministro una serie di temi relativi all'istruzione che sono oggetto di confronto tra lo Stato, le sue articolazioni e le istituzioni locali.