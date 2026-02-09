Fedriga, da terremoto Friuli è nato un modello nazionale

UDINE, 09 FEB - "A cinquant'anni dalla tragedia ricordiamo prima di tutto le vittime, ma anche un modello che non è stato solo regionale quanto internazionale. Oggi si parla molto di resilienza ma in quell'occasione siamo stati resilienti ante litteram: da lì è nata di fatto anche la Protezione civile moderna, grazie alla nostra esperienza". Lo ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, intervenendo a margine della presentazione del programma delle celebrazioni per il 50/o anniversario del terremoto del Friuli. "Oggi siamo ospiti dell'Università di Udine e anche questo è un frutto diretto dell' esperienza del terremoto: un ateneo nato per volontà popolare, nel clima della ricostruzione. Non ci si è limitati a rimettere a posto le cose - ha spiegato - ma si è avuto il coraggio di rilanciare il territorio e di guardare al futuro. L'università è l'esempio più lampante di questa capacità". In merito alla ventilata presenza del Capo dello Stato, Fedriga ha detto che "il 6 maggio ci sarà la seduta straordinaria del Consiglio regionale, occasione in cui auspichiamo di poter avere in regione le massime cariche dello Stato", "stiamo discutendo sull'elenco delle presenze ma per rispetto istituzionale è corretto attendere le conferme ufficiali".