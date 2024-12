Fedriga, 2025 nel segno della continuità ma con più risorse

TRIESTE, 20 DIC - La manovra 2025 è articolata con con cifre molto più alte del preventivo ed è impostata nel segno della continuità rispetto al 2024. Lo ha detto il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, in apertura della conferenza stampa di fine anno, riepilogando l'attività dell'anno che sta per concludersi e indicando le linee per il 2025. Interventi dunque "che vanno a rifinanziare e rafforzare le misure messe in piedi e che vogliono dare opportunità, garanzie e continuità", ha specificato Fedriga. Sono state introdotte "nuove misure, ma abbiamo voluto consolidare le linee strategiche degli anni pregressi", ha ribadito. "Abbiamo dato un indirizzo chiaro: avere la consapevolezza che le risorse sono importanti e vanno valorizzate e spese bene". Anche a fronte delle "tensioni internazionali che condizionano anche la nostra economia". "Abbiamo fatto scelte di responsabilità". Il governatore ha ricordato che con la manovra 2025 sono stati stanziati 6,2 miliardi di euro contro i 4,1 miliardi del 2018 (+2,1 miliardi; +51%).