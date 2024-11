FdI, 500 euro ai figli under14 per i corsi extra scuola

ROMA, 12 NOV - Un contributo di 500 euro l'anno per ciascuno figlio a carico fino a 14 anni per il rimborso delle spese per servizi extrascolastici di sostegno all'apprendimento o corsi di lingua, percorsi didattici culturali o turistici o di educazione musicale o sport. Lo chiede FdI in un emendamento depositato alla manovra. Per poter ottenere il contributo il genitore deve avere un Isee sotto i 35mila euro. Nessuna soglia di reddito viene applicata a chi è inserito in percorsi di protezione per l'uscita da situazioni di violenza. Per il bonus viene istituito il 'Fondo Dote Famiglia' alla presidenza del Consiglio dei ministri con 30 milioni. Le risorse sono attinte dal Fondo per le esigenze di spesa indifferibili.