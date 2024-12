Fazzolari, un rimpasto non è all'ordine del giorno

ROMA, 28 DIC - Un rimpasto non mi risulta, "non è all'ordine del giorno, non se n'è mai parlato". Così il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari parlando con i cronisti in Senato. "Se Matteo Salvini chiedesse di tornare al Viminale? Si può parlare di tutto, veramente non c'è preclusione su nulla. Un rimpasto si fa quando l'attività del governo ne trova giovamento. Ad oggi non mi sembra che ci sia questa esigenza", ha aggiunto. "Piantedosi? È un ottimo ministro, così come Salvini all'Interno farebbe sicuramente molto bene, ma ad oggi non c'è un'esigenza di rimpasto", ha concluso.