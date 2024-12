Fazzolari, sul terzo mandato valutiamo di impugnare legge

ROMA, 28 DIC - Il governo "sta valutando" di impugnare la legge della Regione Campania sui mandati del presidente. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza Giovanbattista Fazzolari interpellato dai cronisti in Senato. "Ci stiamo pensando, non lo sto seguendo io, non è semplicissimo perché alcune regioni rivendicano che avendo la facoltà di stabilire la propria legge elettorale avrebbero anche la facoltà di decidere il numero dei mandati. È quello che la presidenza del Consiglio sta studiando. Io reputo che su una cosa così importante deva essere lo Stato a decidere. Se poi la Costituzione dice una cosa diversa ne prenderemo atto", ha concluso.