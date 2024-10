Favorivano arrivo di clandestini in Italia, quattro arresti

UDINE, 18 OTT - La Polizia di Udine, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica e della Direzione centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha consentito l'arresto, in Romania, di quattro persone, destinatarie di mandato di arresto europeo, per aver fatto giungere illegalmente in Italia almeno un centinaio di clandestini attraverso la rotta balcanica. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi nei confronti di quattro cittadini romeni di età compresa tra i 23 e i 47 anni, componenti di una banda dedita all'immigrazione clandestina di persone di nazionalità bengalese e afghana, provenienti dunque dall'Est Europa. I fatti si sono verificati fra settembre e ottobre del 2021: i quattro erano stati individuati, arrestati e sottoposti a lunghi periodi di misura cautelare in Italia, ma, dopo il patteggiamento pena, avevano lasciato il territorio nazionale.