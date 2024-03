Fanghi rossi a Piscinas, rientra l'allarme inquinamento

CAGLIARI, 23 MAR - Sta progressivamente rientrando l'allarme inquinamento nel mare di Piscinas, sulla costa sud occidentale della Sardegna, interessato nei giorni scorsi dallo sversamento di fanghi rossi. Oggi la Capitaneria di Porto di Oristano ha eseguito un sopralluogo nella spiaggia di Piscinas, nel Comune di Arbus, per verificare la presenza di fenomeni di inquinamento marino dovuti alla vicinanza del rio "Irvi" nel cui greto sono depositate residui di lavorazioni minerarie misti a terra. Dall'esito dell'attività, che si è concretizzata attraverso un pattugliamento a terra con personale dipendente e tramite una perlustrazione via mare con una motovedetta - fanno sapere dalla Guardia costiera - non si sono rilevati fenomeni visivi di inquinamento marino. L'attività di monitoraggio nella zona continuerà, sotto il diretto coordinamento della Direzione Marittima di Cagliari, e già lunedì prossimo è prevista un'attività congiunta con l'Arpas al fine di effettuare campionamenti delle acque antistanti la spiaggia.