Famiglia nel bosco, sindaco Palmoli, 'offerte aiuto ogni giorno'

PALMOLI, 27 NOV - "Ogni giorno ci sono pediatri, ingegneri, imprenditori, geometri che mettono a disposizione le proprie professionalità gratuitamente per Nathan e Catherine affinché si possano ricongiungere". Lo dichiara all'ANSA il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli. "Se loro volessero - prosegue il primo cittadino - potrebbero portare a termine subito la ristrutturazione". E, invece, è attualmente fermo il progetto di sistemazione del casolare. In Comune non è stato ancora presentato nulla e i nuovi avvocati, Marco Femminella e Danila Solinas, non hanno affrontato l'argomento con l'amministrazione comunale. "Per ora la priorità è il ricorso al provvedimento del Tribunale dei minori di L'Aquila di allontanamento dei tre bambini in un casa famiglia, da presentare entro tre giorni" conclude Masciulli. Intanto, Nathan continua a non rilasciare dichiarazioni ma ogni giorno torna nella masseria per assistere gli animali e raggiunge poi il paese dove la comunità è solidale con lui e la moglie Catherine.