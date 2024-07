Expo Osaka 2025: prime consegne padiglioni di tipo B e C

TOKYO, 14 LUG - Sono stati presentati alla stampa sull'isola di Yumeshima, dove si svolgerà l'Expo di Osaka 2025, i nove padiglioni di tipo B e C costruiti dagli organizzatori e affittati ai diversi Paesi partecipanti alla esposizione universale. Il primo padiglione di tipo B è stato consegnato alla Giordania, rivela la stampa locale, che si appresta a iniziare i lavori interni e l'esposizione. Più di 100 nazioni e regioni hanno optato per i padiglioni di tipo B e C piuttosto che quelli di tipo A, costruiti autonomamente, al pari dell'Italia. I padiglioni di tipo B utilizzati da singoli Paesi sono edifici a un piano, sullo stile delle case a schiera, separati da un muro, con gli interni e gli esterni che possono essere progettati liberamente. I padiglioni di tipo C, invece, condivisi da più entità, hanno un ingresso comune, in una disposizione simile a quella di una struttura commerciale, fruibile da diverse organizzazioni. A meno di un anno dall'inizio della esposizione universale, il numero di Paesi che hanno in programma di costruire padiglioni di tipo A è sceso a 53 dai 60 iniziali, a fronte dell'aumento dei costi dei materiali da costruzione e della carenza di manodopera nel settore dell'edilizia giapponese. L'Expo 2025 si svolgerà dal 13 aprile al 13 ottobre.