Exit poll in Abruzzo, testa a testa Marsilio-D'Amico

ROMA, 10 MAR - In Abruzzo è testa a testa fra il governatore uscente Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra, e Luciano D'Amico, che corre per il campo largo. Secondo il primo exit poll, di Noto per Rete 8, Marsilio sarebbe comunque in lieve vantaggio, con un dato che oscilla fra il 48,7% e il 52,7%, mentre il risultato di D'Amico è fra il 47,3% e il 51,3%. La coalizione di centrodestra viene data fra il 49,7% e il 53,7%, il campo largo fra il 46,3% e il 50,3%.