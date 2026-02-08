Exit poll Giappone, partito della premier consolida la maggioranza

TOKYO, 08 FEB - Secondo gli exit poll di Kyodo News, il Partito Liberal Democratico giapponese, guidato dalla premier Sanae Takaichi, è destinato a ottenere la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti nelle elezioni di oggi. La scommessa della premier Sanae Takaichi di sciogliere la Camera bassa e indire elezioni dopo appena 3 mesi dalla sua nomina a leader del partito conservatore ha dunque pagato: a pochi minuti dalla chiusura delle urne, in base ai primi exit polls, su 465 seggi contesi nelle elezioni parlamentari, i Liberal-democratici (Ldp) alla guida della coalizione di governo, assieme al Partito dell'Innovazione (Ishin) vedono consolidare la maggioranza con un numero dei seggi in aumento tra i 274 e i 328 seggi, dai precedenti 233, un assetto parlamentare che consentirebbe di raggiungere i due terzi dei membri per una revisione della Costituzione pacifista.