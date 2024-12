Ex poliziotto Gallo: 'Ho usato i dati ma a scopo confidenziale'

MILANO, 12 DIC - Ha ammesso che le informazioni venivano 'esfiltrate' dalle banche dati riservate da chi aveva le credenziali per l'accesso e che lavorava per il gruppo di Equalize ma di non averle mai usate per "ledere l'altrui reputazione o con scopo di lucro, ma esclusivamente a titolo confidenziale". E' un passaggio dell'interrgatorio di ieri di Carmine Gallo, l'ex super poliziotto agli arresti domiciliari nell'indagine della Dda di Milano e della Dna su una presunta rete di cyber-spie. Gallo, difeso da Antonella Augimeri e Paolo Simonetti, ha precisato che "l'eventuale utilizzo illecito di tali notizie non può essere a lui attribuito.