Ex ministro ucraino arrestato mentre tentava di lasciare il Paese

ROMA, 15 FEB - L'ex ministro ucraino dell'Energia Herman Galushchenko è stato arrestato su mandato dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina (Nabu) e dalla Procura per l'anticorruzione (Sapo) durante un tentativo di attraversare in treno il confine nella notte tra il 14 e il 15 febbraio. Lo scrive Ukrainska Pravda citando una fonte informata. Secondo la ricostruzione, le guardie di frontiera avevano ricevuto una richiesta da Nabu e Sapo in merito a Galushchenko per ottenere informazioni nel caso in cui avesse tentato di attraversare il confine. Una procedura che viene applicata quando una persona è coinvolta in procedimenti penali.