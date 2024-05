Ex funzionario comunale dell'Oristanese arrestato per peculato

ORISTANO, 29 MAG - Avrebbe fatto sparire dalle case dei comuni di Nughedu Santa Vittoria e Bidonì, in provincia di Oristano, circa 650mila euro sia nel periodo in cui lavorava come responsabile del servizio di ragioneria sia adesso che è in pensione ma lavora per una società che si occupa sempre delle amministrazioni comunali. Gli agenti della Squadra mobile di Oristano oggi hanno arrestato Claudio Zago, 59 anni ex sindaco di Ardauli ed ex funzionario comunale. Le accuse contestate sono peculato e autoriciclaggio. A far scattare le indagini, circa un mese fa, è stata una segnalazione fatta dal sindaco di Nughedu Santa Vittoria che aveva notato degli ammanchi nel bilancio comunale. Gli agenti della Squadra mobile in pochissimo tempo hanno trovato riscontri alla segnalazione e inviato una relazione in procura a Oristano, sfociata questa mattina nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere notificata al 59enne.