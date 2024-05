Europee: Floridia, 'no a disparità nei confronti tv'

ROMA, 11 MAG - "Il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein annunciato in Rai per il prossimo 23 maggio non deve determinare disparità di trattamento tra le forze politiche, nel pieno e assoluto rispetto della par condicio secondo le regole previste dalla Commissione che presiedo. Invierò una lettera ai vertici Rai e ad AgCom per ottenere tutte le garanzie sulla parità di condizioni fissate dal servizio pubblico nei confronti televisivi come previsto dalla delibera approvata dalla commissione di Vigilanza". Lo annuncia la presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia. "È di tutta evidenza - sottolinea ancora Floridia - il dovere inderogabile della Rai di impedire ogni indebito vantaggio di alcune forze politiche rispetto ad altre, evitando di ingenerare negli spettatori una percezione errata sulla competizione elettorale".