Europee:+E, per Stati Uniti d'Europa o tutti o nessuno

ROMA, 09 MAR - "O tutti o nessuno: +Europa ha fatto una proposta chiara, aperta e inclusiva, non solo per superare il 4% ma per alzare il livello della discussione pubblica delle prossime europee. Se non ci saranno almeno tutte le forze che sono nel parlamento Europeo in Renew, sarà una lotta nel fango". Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, in un video pubblicato sui canali social, rilanciando l'appello dei giovani liberal-democratici per l'unità alle elezioni europee. Il riferimento è alle interlocuzioni con Azione e Iv seguite all convention del 24 febbraio per la creazione di una lista di scopo per le europee.