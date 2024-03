Europee, Annunziata verso candidatura capolista Pd al Sud

ROMA, 14 MAR - Si rafforza l'ipotesi di Lucia Annunziata candidata capolista dal Pd come indipendente nella circoscrizione Sud alle elezioni Europee del 9-10 giugno. È quanto apprende l'ANSA da fonti informate. Contatti sarebbero ancora in corso in queste ore e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità della candidatura a Strasburgo della giornalista, 73 anni di Sarno in provincia di Salerno, che è stata presidente della Rai dal marzo 2003 al maggio 2004.