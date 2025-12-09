Eurallumina, delegazione di lavoratori coi sindacati domani al Mimit

CAGLIARI, 09 DIC - Cresce l'attesa per l'incontro in programma domani mattina alle 9 al Ministero delle Imprese e del made in Italy sulla vertenza Eurallumina. Questo pomeriggio, alle 15, una delegazione dei lavoratori dello stabilimento di Portovesme, nel Sulcis Iglesiente, sarà in Consiglio regionale in occasione della seduta dell'assemblea sarda che ha in programma proprio un ordine del giorno su Eurallumina. Domani mattina, con il primo volo da Cagliari partiranno per la capitale 40 lavoratori più i delegati sindacali e alcuni sindaci del Sulcis Iglesiente. Dopo la clamorosa protesta, su un silo dello stabilimento a 40 metri d'altezza, di quattro operai per quasi due settimane, e la visita della ministra del Lavoro, Marina Calderone,, la speranza dei lavoratori dell'Eurallumina è che dall'incontro convocato dal ministro Adolfo Urso emergano notizie positive sul loro futuro, soprattutto per quanto riguarda le sanzioni che lo Stato italiano ha applicato alla proprietà dello stabilimento sardo, legata indirettamente al magnate russo Oleg Deripaska tramite la società cipriota che controlla la Rusal, a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina. Di recente, infatti, la Rusal ha annunciato di voler interrompere i finanziamenti dal 31 dicembre, bloccando di fatto il piano di rilancio dello stabilimento di Portovesme.