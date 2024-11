Estrae la pistola durante una lite e si spara in un piede

MILANO, 17 NOV - E' finita con una corsa in ospedale la lite fra due uomini, entrambi albanesi, intorno alle 4 stanotte in via Padova a Milano. Uno dei due, un 32enne, durante il litigio ha infatti estratto una pistola, e quando l'altro gli ha bloccato la mano, ha fatto partire un colpo. Si è così accidentalmente ferito da solo a un piede. Sul posto è arrivata la polizia insieme al personale sanitario che ha portato il ferito all'ospedale San Raffaele di Milano. Il trentaduenne ha così rimediato non solo una ferita (lieve) ma anche l'arrivo di una denuncia per minacce aggravate e porto abusivo d'armi.