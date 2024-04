Estorsioni e autoriciclaggio, carcere per 18 persone

BOLOGNA, 30 APR - La Polizia di Modena, su ordine della Procura, sta eseguendo un'ordinanza di custodia in carcere nei confronti di 18 persone, indagate per associazione per delinquere dedita alla commissione di estorsioni, lesioni personali, minacce, autoriciclaggio, caporalato, e di un secondo provvedimento, sempre di custodia in carcere, per altri due indagati per tentato omicidio. Oltre 70 gli agenti impegnati. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, alle 11 in Procura a Modena.