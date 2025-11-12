Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Estate di San Martino favorisce sbarchi in Sardegna, 82 arrivi

AA

CAGLIARI, 11 NOV - Le favorevoli condizioni meteo dell'estate di San Martino hanno favorito la ripresa degli sbarchi di migranti nel Sulcis. Nelle ultime 18 ore ne sono arrivati 82. Barchini sono stati intercettati prima che approdassero a Sant'Antioco, altri sono arrivati sulle spiagge di Porto Pino nel territorio di Sant'Anna Arresi. Dieci di quelli in arrivo a Sant'Antioco saranno trasferiti al porto canale di Cagliari. Tutti saranno poi portati nel centro di prima accoglienza di Monastir.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CAGLIARI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario