Estate di San Martino favorisce sbarchi in Sardegna, 82 arrivi

CAGLIARI, 11 NOV - Le favorevoli condizioni meteo dell'estate di San Martino hanno favorito la ripresa degli sbarchi di migranti nel Sulcis. Nelle ultime 18 ore ne sono arrivati 82. Barchini sono stati intercettati prima che approdassero a Sant'Antioco, altri sono arrivati sulle spiagge di Porto Pino nel territorio di Sant'Anna Arresi. Dieci di quelli in arrivo a Sant'Antioco saranno trasferiti al porto canale di Cagliari. Tutti saranno poi portati nel centro di prima accoglienza di Monastir.