Esposta a Roma l'ambulanza mitragliata nella regione di Kharkiv

ROMA, 02 SET - Da oggi al 7 settembre verrà esposta ai Fori Imperiali, un'ambulanza dalla zona di guerra russo-ucraina, che sta facendo il tour europeo con la campagna 'Ukraine is calling', lanciata dall'organizzazione no profit LUkraine https://www.facebook.com/ukraine.lu, con sede in Lussemburgo. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi per comprare 112 ambulanze e camion dei pompieri per le zone al fronte. A settembre 2022, mentre prestava soccorso a un civile ferito in un bombardamento nel villaggio di Staryi Saltiv, regione di Kharkiv, l'ambulanza è stata colpita dai russi da circa 300 proiettili, il personale di soccorso non ha avuto neppure il tempo di caricare il ferito sull'ambulanza, appena trenta secondi dopo il loro arrivo, una bomba ha danneggiato pesantemente il veicolo. "È molto importante poter esporre questa ambulanza nelle varie città europee dove per molti la guerra russo-ucraina continua ad essere percepita come una fiction televisiva, mentre per il popolo ucraino è una crudele realtà da più di due anni e mezzo", ha detto Oles Horodetskyy, presidente dell'Associazione cristiana degli ucraini in Italia, uno degli organizzatori dell'evento, insieme con "Liberi, Oltre le illusioni", "Comitato Ventotene" e altri. "Sarebbe utile vedere da vicino questo crimine russo anche per finti pacifisti e coloro che sostengono che bisogna trattare con Putin. Con il male non si tratta. Il male deve essere fermato e neutralizzato. Faccio appello ai politici italiani sia quelli che stanno al governo che quelli all'opposizione: venite a vedere e toccare con le proprie mani i fori dei proiettili russi su un mezzo civile salva vite. Forse questo vi aiuterà a prendere la decisione giusta e sarà permesso all'Ucraina di colpire gli aeroporti russi da dove partono i portatori di morte. Non è la guerra alla Russia, come dice qualcuno, ma la guerra al terrore in difesa degli innocenti", ha concluso.