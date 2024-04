++ Esplosione in un appartamento nel Brindisino,muore un uomo ++

BRINDISI, 24 APR - Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un'esplosione che si è verificata all'interno della sua abitazione a Carovigno, in provincia di Brindisi. A causa della deflagrazione c'è stato il crollo di parte del solaio dell'appartamento. Non ancora chiare le cause dell'esplosione che potrebbe essere dovuta ad una fuga di gas. Sul posto stanno ancora operando per mettere in sicurezza lo stabile i vigili del fuoco. Vano ogni tentativo da parte dei sanitari del 118 di rianimare la vittima.