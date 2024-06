Esplosione in azienda farmaco-chimica nel Veronese, 4 feriti

VERONA, 26 GIU - In un'azienda chimico farmaceutica del Veronese è stata registrata un'esplosione. Quattro persone risultano ferite, nessuna in modo grave. Sul posto i Vigili del fuoco la Polizia e i sanitari del Suem118 con ambulanza e automedica. Le persone ferite, in modo non grave, sono state portate per accertamenti negli ospedali di Borgo Roma e Borgo Trento di Verona.