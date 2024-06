Esplosione a Bolzano: 8 i feriti, 5 quelli gravi

L'Aiut Alpin Dolomites, uno dei pionieri dell'elisoccorso in montagna in Italia, ora si cimenta anche nel volo notturno, Bolzano, 11 gennaio 2017. Dopo un lungo iter burocratico, è arrivato l'ok dell'Enac per la fase di addestramento. ANSA / Aiut Alpin Dolomites - Wallisch Stefan +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++