Esplode palazzina nel Nisseno, una donna in gravi condizioni

MUSSOMELI, 24 APR - Esplosione di una palazzina a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, poco dopo le 9 di questa mattina. Una donna è rimasta gravemente ustionata ed è stata trasferita in elisoccorso al centro grandi ustioni dell'ospedale Civico di Palermo. E' stata la stessa donna a chiamare il 118. Sul posto sono presenti vigili del fuoco, carabinieri e soccorritori. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la deflagrazione