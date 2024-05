Esequie solenni per i 3 finanzieri morti in un'esercitazione

SONDRIO, 31 MAG - Sono in programma domani, all'obitorio dell'ospedale del capoluogo valtellinese, le autopsie dei tre giovani militari del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza che hanno perso la vita durante un addestramento in territorio di Val Masino (Sondrio). La camera ardente sarà allestita lunedì 3 giugno dalle ore 9 alle ore 13 nella chiesa di Sant'Ignazio in Bormio. Le esequie solenni, con onori militari, si terranno alle 15 dello stesso giorno nella chiesa Parrocchiale di Bormio. "Cari Luca, Alessandro e Simone, - si legge in una nota del Comando provinciale della Guardia di finanza di Sondrio - descrivere lo stato d'animo di tutti noi, in questo momento di grande sofferenza, risulta particolarmente difficile. Non esistono parole per poter colmare un dolore e un vuoto così grande, voi che per tutti noi eravate molto più che colleghi, eravate degli amici, eravate parte della nostra famiglia". "Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio - prosegue la nota - gli ufficiali ed il personale tutto rivolgono il più profondo cordoglio e vicinanza a tutti i vostri cari, ricordando il vostro sorriso, la dedizione e la passione che mettevate in quello che per voi non era unicamente lavoro, ma una vera e propria missione di vita".