Escursionisti colpiti da frana sui monti di Genova, tre feriti

GENOVA, 14 DIC - Incidente di montagna nei pressi del monte Sciguelo, sulle alture di Genova Cogoleto. Tre escursionisti che stavano effettuando la scalata di una parete rocciosa con altri compagni sono rimasti feriti a causa di una frana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e il soccorso alpino. Uno degli escursionisti feriti, una donna di circa 50 anni, è stato recuperato con l'elicottero è trasportato all'ospedale San Martino di Genova. La donna ha perso conoscenza prima dell'arrivo dei soccorsi ma si è poi ripresa. Gli altri due feriti, che non sono gravi, attendono di essere recuperati. L'elicottero è tornato indietro mentre da terra si sono mossi il soccorso alpino e i pompieri. Le condizioni meteo non hanno aiutato: la pioggia e il vento hanno creato disagi ai mezzi aerei così come la neve a quelli via terra. I tre facevano parte di una comitiva di nove persone quando la frana li ha investiti. I vigili del fuoco di Genova hanno spiegato sono accorsi sia con la squadra di Multedo che quella di Varazze, con gli specializzati Saf (Speleo Alpino Fluviale ) dalla sede centrale e via cielo con l'elicottero Drago VF, che è riuscito a raggiungere l'obiettivo e a trarre in salvo il ferito più grave, trasportandola al San Martino.