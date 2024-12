Esce dal veicolo incidentato e muore travolto da auto

Un giovane di 18 anni residente in provincia di Como è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Costa del Re a Tradate (Varese), 19 ottobre 2024. Nello schianto sono rimaste coinvolte due macchine. ANSA/ UFFICIO STAMPA ++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++NPK+++