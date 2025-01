Emendamento FI, no a sorteggio per i componenti laici del Csm

ROMA, 07 GEN - I deputati di Forza Italia hanno presentato un emendamento al progetto di legge costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati che cancella di fatto il sorteggio per i componenti laici del Csm. FI vuole infatti lasciare l'elezione dei laici così com'è ora, cioè da parte del Parlamento in seduta comune. Il sorteggio resterebbe, invece, per i soli componenti togati.