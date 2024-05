Eleonora Cozzella direttrice de Il Gusto

ROMA, 28 MAG - A partire dal 10 giugno, Eleonora Cozzella assumerà la direzione de Il Gusto, la testata tematica di GEDI dedicata al cibo e al turismo enogastronomico. Lo comunica l'editore in una nota. Appassionata conoscitrice della tradizione enogastronomica italiana, e con numerose esperienze su testate nel campo del cibo e della ristorazione, Eleonora Cozzella ha iniziato a collaborare con il Gruppo nel 2004, prima attraverso Kataweb Cucina e Repubblica Sapori, fino a passare al content hub e alla conduzione di eventi, tra cui "C'è + Gusto a Bologna". È inoltre speaker del podcast settimanale di Repubblica "Questioni di Gusto". Cozzella, a cui vanno i migliori auguri da parte di GEDI per l'incarico, coordinerà i contenuti del content hub su carta - con gli speciali "I Piaceri del Gusto" in abbinamento a la Repubblica e La Stampa - sito web, canali social, oltre alle iniziative speciali e agli eventi organizzati sul territorio.