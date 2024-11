Elena Cecchettin,Giulia uccisa da ragazzo bianco, per bene

ROMA, 18 NOV - "Oltre al depliant proposto (che già qua non commentiamo) cos'ha fatto in quest'anno il governo? Perché devono essere sempre le famiglie delle vittime a raccogliere le forze e a creare qualcosa di buono per il futuro? Dico solo che forse, se invece di fare propaganda alla presentazione della fondazione che porta il nome di una ragazza uccisa da un ragazzo bianco, italiano e 'per bene', si ascoltasse, non continuerebbero a morire centinaia di donne nel nostro Paese ogni anno". Così su Instagram Elena Cecchettin dopo la presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin alla Camera dei deputati.