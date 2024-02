Edo, 'vivo 30 a ora così il tempo ha valore'

(di Gianluigi Basilietti) PIEVE SANTO STEFANO, 18 FEB - Una vita a trenta all'ora per dare valore al tempo e alle piccole cose vivendo in un piccolo centro della Toscana, al confine con Umbria ed Emilia Romagna. Lavora il legno, ama i suoi tre cavalli e il cagnolino Atos. Quella di andare adagio per Edo Coleschi - "Edo tutto attaccato, mi raccomando", avverte sorridendo - è una autentica filosofia, impressa anche con un pennarello indelebile sul cartello appeso al cassone dell'Ape 50: "Scusate se sono partito tardi". Spiegando: "è quello che dovrebbero pensare coloro mi stanno dietro e mi pigiano per andare più veloce". Il protagonista di questa storia è un garbato signore, dall'animo gentile, di 75 anni - sposato e padre di due figlie - ormai in pensione dopo aver maneggiato cavi elettrici per oltre 40 anni. Con il suo giubbotto "incerottato", con su la scritta "pradato" - rifacendo il verso alla nota griffe - e col suo motocarro addobbato a seconda delle stagioni, sembra arrivare da un altro mondo. Invece, vive a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, piccolo borgo che si snoda lungo la quattro corsie della E45, esattamente a metà strada dal confine con l'Umbria e la Romagna. L'ANSA l'ha raggiunto prima nel suo laboratorio artigianale, che ha ribattezzato "Sedere... che passione", dove sfoggia i suoi originali lavori, tra cui la "sedia per stare seduti in piedi", per poi entrare nel suo vero mondo. Che si materializza a una manciata di chilometri dal paese ed è quello che lui chiama il "suo mare", ribattezzato "mar...supio", ma anche il "campo dei mezzi miracoli" di collodiana memoria. Un'area verde e incontaminata dove convive la natura e l'arte che esce dalla sensibilità, dall'immaginazione, dalla fantasia e, verrebbe da dire, dalla lucida, geniale, follia di Edo Coleschi. Tutto è scandito dal tempo che scorre senza alcuna fretta, al punto da ispirare anche i nomi dei suoi cavalli: Ora, Adesso e Subito. "Ora purtroppo è venuto a mancare, ma è arrivato Gaio, un puledrino", racconta l'artista. "Ora, Adesso e Subito - spiega - sono stati ispirati dalle risposte che do a mia moglie quando mi ordina di fare qualcosa, sa, lei va sempre di fretta".