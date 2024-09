Ecuador, Noboa apre alle basi militari straniere nel Paese

QUITO, 17 SET - Il presidente dell'Ecuador Daniel Noboa ha annunciato che il suo governo presenterà all'Assemblea nazionale (il parlamento) un progetto di riforma parziale della Costituzione per abolire il divieto di installazione di basi militari straniere nel Paese, previsto nell'articolo 5 della Carta. "In un conflitto transnazionale abbiamo bisogno di risposte nazionali e internazionali. Stiamo risollevando un Paese che era ridotto in ginocchio, divenuto culla del narcotraffico e conteso tra mafie in una falsa nozione di sovranità", ha affermato il capo dello Stato in un messaggio diffuso sui social network. "Il tempo ha mostrato che le vecchie decisioni hanno avuto come unico effetto indebolite il Paese davanti alle minacce che oggi non conoscono frontiere e non hanno pietà", ha aggiunto. L'Ecuador affronta da mesi un'inedita ondata di violenza criminale che ha spinto il governo a dichiarare il 'conflitto interno' e decretare lo stato di emergenza.