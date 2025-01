Economia, sport e management, scatta il Master a Tor Vergata

ROMA, 28 GEN - Pronti a partire il Master in marketing-management dello sport e il Master in economia-management della comunicazione e dei media dell'Università di Roma Tor Vergata, entrambi diretti dalla prof. Simonetta Pattuglia. Giunto alla 24/a edizione il primo, con buona parte degli studenti formati in posizioni di rilevo in aziende e federazioni sportive, grazie alla sua impostazione, apre sbocchi in settori come marketing, sponsorizzazioni e comunicazione, organizzazione, gestione amministrativa, impiantistica e innovazione competitiva. Giunto alla 23/a il secondo, con un tasso di placement di oltre il 98%, vuole approfondire l'analisi delle attività di marketing e comunicazione aziendale delle grandi imprese e di quelle di consulenza nell'industria editoriale, media, web, entertainment e comunicazione. Rivolti a giovani laureati che intendono specializzare formazione ed esperienza su problematiche economico-gestionali, con focus su marketing e comunicazione, in ambito sportivo e media ed ai professionisti che desiderano arricchire le proprie competenze o cambiare ambito di lavoro, sono strutturati in moduli che combinano approccio teorico e pratico, cui segue un periodo di stage curriculare. Lavorano con aziende, istituzioni, federazioni, società e agenzie, si avvalgono di un Comitato tecnico-Scientifico composto da dirigenti, manager, giornalisti ed esperti. È possibile iscriversi contemporaneamente ad una laurea magistrale accedendo anche, grazie al contributo Inps, a borse di studio a copertura totale dell'iscrizione, per profili Junior e Senior. Necessario per partecipare un colloquio via Teams, queste le ultime sessioni disponibili: 17 febbraio ore 15 (media); 18 febbraio ore 10 e 20 marzo ore 15 (sport).