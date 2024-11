E' per Giulia e Gisele l'ultima opera di Laika anti-patriarcato

MILANO, 23 NOV - A due giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, a Milano, in viale Tunisia angolo via Lecco, è apparsa una nuova opera della street artist Laika dal titolo 'Smash the patriarchy'. L'immagine raffigura Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio per mano dell'ex fidanzato, e Gisele Pelicot, sopravvissuta a uno stupro perpetrato in Francia da suo marito insieme a decine di altri uomini. Entrambe sono ritratte con il pugno alzato, simbolo universale di resistenza e lotta. Sopra le due donne c'è scritto 'smash the patriarchy - distruggi il patriarcato'.