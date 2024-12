E' morto Matteo Brigandì, lo storico avvocato di Bossi

ROMA, 19 DIC - Matteo Brigandì, "lo storico avvocato ai tempi della Lega Nord e di Umberto Bossi, oltre che per anni legale del quotidiano cartaceo La Padania, si è spento dopo una lunga malattia". A darne la notizia è la 'Nuova Padania'. "Senatore nel 1994 e poi deputato leghista nel 2006 - ricorda la 'Nuova Padania' - ha fatto parte dal 2010 del Consiglio superiore della magistratura. E' stato consigliere regionale in Piemonte e assessore al Commercio. Di recente aveva vinto un contenzioso durato anni con la Lega del nuovo corso. Appassionato di politica, aveva aderito al Patto per il Nord".