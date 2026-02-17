E' morto Jesse Jackson, icona dei diritti civili (2)

Giornale di Brescia
ROMA, 17 FEB - Jackson, racconta la Cnn, era quello che gli esperti definiscono "un americano originale": nato da una madre adolescente non sposata a Greenville, nella Carolina del Sud, durante l'era di Jim Crow, divenne un'icona dei diritti civili e un politico innovativo, che negli anni '80 si candidò due volte in modo elettrizzante alla presidenza. La duplice candidatura di Jackson alla nomination democratica per la presidenza ispirò l'America afroamericana. Era una figura di spicco per la comunità nera ben prima che Barack Obama raggiungesse la scena nazionale. Jackson raggiunse la notorietà nazionale per la prima volta negli anni '60 come stretto collaboratore del reverendo Martin Luther King Jr. Dopo l'assassinio di King nel 1968, Jackson divenne uno dei leader per i diritti civili più influenti d'America, con grande disappunto di alcuni collaboratori di King, che lo consideravano troppo sfacciato. Ma la sua Rainbow Coalition, un'audace alleanza di neri, bianchi, latini, asiatico-americani, nativi americani e persone Lgbtq, ha contribuito ad aprire la strada a un Partito Democratico più progressista. "La nostra bandiera è rossa, bianca e blu, ma la nostra nazione è un arcobaleno: rosso, giallo, marrone, nero e bianco, e siamo tutti preziosi agli occhi di Dio", ha detto una volta Jackson. Una delle frasi più caratteristiche di Jackson era "Mantieni viva la speranza". La ripeteva così spesso che alcuni iniziarono a farne una parodia, ma per lui non sembrava mai perdere significato.

