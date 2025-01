E' morto il paziente detenuto in Rems caduto dal ponte

AVELLINO, 08 GEN - Non ce l'ha fatta il paziente detenuto nella Rems di San Nicola Baronia, in provincia di Avellino, che ieri mattina, durante una passeggiata all'esterno della struttura con gli operatori sanitari, in preda ad un raptus si è lanciato da un ponte da un'altezza di diversi metri. Le sue condizioni si sono aggravate nella tarda serata di ieri dopo il ricovero nell'ospedale di Ariano Irpino. I primi esami avevano escluso gravi lesioni interne. L'uomo, un 57enne originario della provincia di Benevento, è deceduto prima del trasferimento in eliambulanza all'ospedale "Cardarelli" di Napoli disposto dai sanitari quando le sue condizioni si sono aggravate. Sono venti gli ospiti autori di reato affetti da patologie psichiatriche della struttura sanitaria affidata alla Asl di Avellino.