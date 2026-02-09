Giornale di Brescia
E' morto il fisico Antonino Zichichi

AA

ROMA, 09 FEB - È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro l'astrologia e, più in generale, contro le superstizioni, definite dallo scienziato una 'Hiroshima culturale'. Lo si apprende da fonti della comunità scientifica.

Argomenti
ROMA

