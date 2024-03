RIO DE JANEIRO, 24 MAR - È brasiliana la suora più anziana del mondo: si chiama Inah Canabarro Lucas ed ha 115 anni. "Il mio segreto è pregare", ha rivelato all'agenzia di notizie cattolica Aci digital. La religiosa teresiana è anche la persona più anziana del Brasile e dell'America Latina, secondo il Gerontology Research Group. Attualmente, suor Inah vive a Porto Alegre, nella Casa di accoglienza Santo Enrique de Ossó, che si trova accanto alla Casa provinciale delle suore teresiane del Brasile, comunità in cui è stata accolta all'età di 19 anni, nel 1927. Chi la vede oggi non può immaginare che quando era piccola, poiché era estremamente magra, molti dicevano ai suoi genitori, João Lucas e Mariana Canabarro, che non avrebbe superato i sette anni. Inah invece resistette e all'età di 20 anni si trasferì in Uruguay, dove in seguito divenne suora. Due anni dopo ritornò in Brasile e cominciò a insegnare portoghese e matematica, senza abbandonare la fede. Da allora, la suora è sopravvissuta a diversi cambiamenti epocali nel mondo, come due guerre mondiali, l'ascesa di dieci Papi e varie epidemie, come il Covid-19.