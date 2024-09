Due ragazzini sorpresi dalla piena in un torrente, recuperati

VICENZA, 02 SET - Due ragazzini sono stati salvati dai vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati questo pomeriggio nella piena del torrente Agno, in contrada Marchesini a Valdagno, in provincia di Vicenza. Sorpresi dall'ondata causata dai temporali che hanno interessato la zona, poco dopo le 17, i due giovani sono riusciti a trovare parziale salvezza in un'insenatura della parete verticale del torrente. I vigili del fuoco sono accorsi da Arzignano e da Vicenza, con la squadra fluviale, da Bassano del Grappa e con l'elicottero "Drago 149" e il nucleo sommozzatori da Mestre, hanno raggiunto la sponda opposta, effettuando una calata di due operatori, che hanno raggiunto i ragazzi e uno alla volta li hanno recuperati, senza alcuna ferita, consegnandoli ai genitori.