Due incidenti in Campania, due morti e una ragazza grave

NAPOLI, 17 NOV - Due persone sono morte e una è rimasta ferita in modo grave in due diversi incidenti avvenuti la scorsa notte in Campania. Sulla statale sorrentina, a Vico Equense (Napoli), una moto si è schiantata contro un muretto. Il 18enne di Castellammare di Stabia alla guida del mezzo è morto sul colpo, la passeggera di 17 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. L'altro incidente è accaduto a Nola, all'ingresso della zona Asi, dove un'autovettura è finita contro il guardrail. Il 36enne alla guida è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Su entrambi gli incidenti sono in corso indagini dei carabinieri.