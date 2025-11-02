++ Due in scooter sparano e uccidono 18enne nel Napoletano ++

NAPOLI, 02 NOV - Un ragazzo di 18 anni è morto in ospedale a Castellammare di Stabia dove era stato trasportato con una ferita d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, il 18enne - incensurato e che lavorava come operaio - sarebbe stato ferito a Boscoreale. Verso le 2.30 della scorsa notte, il giovane si trovava in piazza Pace quando due persone arrivate a bordo di uno scooter hanno esploso un colpo di pistola ad altezza d'uomo che lo ha colpito nella zona dell' ascella. Soccorso, è morto appena arrivato nell' ospedale di Castellammare di Stabia dove sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata per avviare le indagini.