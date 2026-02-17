Due giorni di bel tempo ma molto ventosi

ROMA, 17 FEB - Due giorni di bel tempo ma con tanto vento. Sono queste in estrema sintesi le previsioni annunciate da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Nelle prossime 48 ore - afferma - avremo finalmente segnali di miglioramento. E' previsto bel tempo prevalente al Centro-Nord con primi tepori primaverili: si toccheranno 15°C anche in Pianura Padana. Resterà instabile solo al Sud e sulle Alpi di confine". Poi torna il maltempo, colpa di una nuova perturbazione di aria polare che porterà un rapido peggioramento. Torneranno la neve al Nord fino a quote basse (600 metri) e le piogge al Centro tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio. Per il fine settimana, infine, l'Anticiclone delle Azzorre abbraccerà l'Italia intera portando il sole e un anticipo di primavera. Nel dettaglio: - Martedì 17. Al Nord: sereno, neve sulle Alpi confinali. Al Centro: sereno o poco nuvoloso, ventoso. Al Sud: forte Maestrale, rovesci sul basso Tirreno. - Mercoledì 18. Al Nord: nubi irregolari. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: spesso soleggiato. - Giovedì 19. Al Nord: irruzione fredda, neve a 600 metri, primissime ore fin quasi in pianura sul Piemonte. Al Centro: peggiora con piogge sparse sulle Tirreniche e in Umbria. Al Sud: attesa del peggioramento. Tendenza: venerdì ultime note instabili, poi Weekend di sole e Primavera grazie all'Anticiclone delle Azzorre.