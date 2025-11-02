Droni avvistati per due notti su base militare in Belgio

BRUXELLES, 02 NOV - Un'indagine è in corso in Belgio dopo che droni sono stati visti sorvolare una base militare per due notti consecutive, ha dichiarato il ministro della Difesa Theo Francken. Droni sospetti sono stati segnalati venerdì e sabato notte sopra la base aerea di Kleine-Brogel, nel nord-est del Paese. Sabato, "non si è trattato di un semplice sorvolo, ma di una chiara missione mirata a Kleine-Brogel", ha detto Francken su X, menzionando tre avvistamenti di droni, "di tipo più grande" e che volavano "a un'altitudine maggiore". "Un elicottero della polizia e veicoli di pattuglia hanno inseguito un drone, ma hanno perso il contatto".