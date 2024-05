Droga invece di canapa legale, 8 arresti

Arriva da una spin off della Scuola Sant'Anna la canapa che fa bene alla salute e consigliata per la dieta alimentare di tutti i giorni. La nuova azienda si chiama 'Canapisti' e ha l'obiettivo di esplorare la realizzazione e l'utilizzo di prodotti di alta qualità a base di varietà legali di cannabis nei settori alimentari, cosmetici e farmaceutici. ANSA/UFFICIO STAMPA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++