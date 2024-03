Droga, estradato latitante nella lista dei 100 più pericolosi

ROMA, 05 MAR - Arrestato per traffico internazionale di stupefacenti e estradato in Italia un narcotrafficante domenicano, inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi. Destinatario di un'ordinanza emessa nel 2021 dal tribunale di Roma al termine delle indagini all'epoca condotte dal gico e dalla squadra mobile di Roma, l'uomo è giunto presso lo scalo internazionale di Fiumicino, scortato da personale dell'Interpol, a conclusione del complesso iter estradizionale promosso dall'Italia nei confronti della Repubblica Dominicana. Ed è stato preso in consegna da militari della guardia di finanza e personale della polizia di frontiera aerea di Fiumicino. Si tratta dell'epilogo delle indagini eseguite su delega della procura di Roma dal nucleo di polizia economica finanziaria e dalla questura, che avevano portato all'individuazione di un'organizzazione narcotrafficante con base nella capitale e ramificazioni all'estero che, forte anche degli affari in comune con realtà criminali di matrice 'ndranghetista, era dedita all'importazione di ingenti partite di cocaina dal paese caraibico.